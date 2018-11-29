Bakan Albayrak, Twitter üzerinden AR-GE yatırımlarının artırıldığını ifade etti
Bakan Albayrak 'Büyük ve Güçlü Türkiye ideali ile çok daha fazla üretmek için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz. 2017 yılında bir önceki yıla göre %21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018’de daha ileriye taşıyacağız.
Bakan Albayrak: 2017 yılında bir önceki yıla göre %21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018’de daha ileriye taşıyacağız.
İşte o paylaşım:
Büyük ve Güçlü Türkiye ideali ile çok daha fazla üretmek için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 29 Kasım 2018
2017 yılında bir önceki yıla göre %21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018’de daha ileriye taşıyacağız. pic.twitter.com/lBDh7i3cBi
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