Bakan Albayrak, Twitter üzerinden AR-GE yatırımlarının artırıldığını ifade etti Bakan Albayrak 'Büyük ve Güçlü Türkiye ideali ile çok daha fazla üretmek için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz. 2017 yılında bir önceki yıla göre %21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018’de daha ileriye taşıyacağız.