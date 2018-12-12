Malatya Arguvan'da, aranan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı
Malatya'nın Arguvan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli yakalandı.
- DHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.A.İ.'nin Aşağı Sürmeli Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Savcılık kararıyla mahalledeki bir adrese baskın yapan ekipler, M.A.İ.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere karakola götürdü.
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