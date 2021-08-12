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  • Arılar 10 kişilik aileye saldırdı, imdatlarına itfaiye yetişti
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Arılar 10 kişilik aileye saldırdı, imdatlarına itfaiye yetişti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerine arıların girdiği 10 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 13:57 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 13:57
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İlçe kırsalındaki Alatlar Mahallesi'nde Ali Ala'nın evine giren arılar, aile fertlerine saldırdı.

Ailenin evden çıkamaması üzerine çevredekiler, Akçakale İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, maske kullanarak girdikleri evdeki 10 kişiyi dışarı çıkarırken, kurtarma çalışmaları esnasında bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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