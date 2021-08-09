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Arıza için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan 64 yaşındaki adam öldü

Kilis'in Polateli ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Sıddık Ünal (64), hayatını kaybetti.

DHA9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:42 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:42
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Olay, sabah saatlerinde Poleteli'ne bağlı Belenözü köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Sıddık Ünal, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, zemine düştü. Ünal'ın düştüğünü gören mahalleli, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıddık Ünal hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ünal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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