Arıza yapan tıra arkadan gelen tır çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

DHA 14 Temmuz 2020 Salı 14:30 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 14:30

Kaza, Kartepe ilçe geçişi TEM yolu İstanbul yönünde meydana geldi. Tahsin Karaahmet yönetimindeki 81 EY 961 plakalı rulo yüklü TIR, arızalanınca yolun ortasında kaldı. Karaahmet'in yolda altına girerek, hava hortumlarını kontrol ettiği TIR'a, Celal Tümen Yalabık'ın kullandığı 06 BBG 235 plakalı maske yüklü TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karaahmet, dorse tekerlerinin altında kalarak, ağır yaralandı. Arkadan çarpan TIR’da sıkışan Yalabık ise yaşamını yitirdi. Tahsin Karaahmet, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal Tümen Yalabık'ın cansız bedeni ise araçtan alınıp, morga götürüldü. Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönü, trafiğe kapanırken, yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ulaşım, yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanırken, araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldıktan sonra normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.