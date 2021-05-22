Arızalanan Azerbaycan askeri helikopteri Tirebolu'ya acil iniş yaptı: Tamir için parça bekleniyor

DHA 22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:28 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:28

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait, 6 kişilik personelin bulunduğu, Mİ-17 tipi askeri helikopter, önceki gün saat 19.00 sıralarında, motor arızası nedeniyle Tirebolu ilçesi Yalıköy sahil mevkisine zorunlu iniş yaptı. Amasya'nın Merzifon Hava Üssü'ne gittiği belirtilen helikopterin personeli, valilik tarafından ilçede misafir edildi. Mürettebat, dün sabah helikopterdeki arızayı gidermek için çalışmalara başladı. Kumsaldan kalkış yapan helikopter, 50 metre uzaklıkta Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki cebe alındı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, dubarla çevirdiği alana araç ve yaya girişe izin vermedi.

MÜHENDİS EKİBİ VE PARÇA BEKLENİYOR

Uzman ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonucu motor arızası giderilip, son kontrolleri yapılan askeri helikopter, dün akşam 6 kişilik mürettebatıyla havalandı. Helikopter, bir süre ilçe semalarında dolaşıp, 5 dakika sonra sahildeki kumsala yeniden acil iniş yaptı.

İlçe sahilindeki kumsal alanda kalan ve mürettebatının ilçede konakladığı helikopterin onarımı için parça ve mühendis ekibin beklendiği belirtildi.

Öte yandan bölgede jandarma ekipleri, gün boyu helikopterin bulunduğu alanda güvenlik önlemlerini artırarak, nöbet tuttu, kumsal alana girişlere izin vermedi.