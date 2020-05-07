İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1493
  • EURO
    7,7301
  • ALTIN
    391.431
  • BIST100
    98398.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arjantin ve Brezilya'dan getirilen 80 Türk vatandaşı Tekirdağ'da yurda yerleştirildi
Güncel

Arjantin ve Brezilya'dan getirilen 80 Türk vatandaşı Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

Arjantin ve Brezilya'dan getirilen 80 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki yurda yerleştirildi.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 12:19 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 12:19
ABONE OL

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Bu çerçevede, Arjantin ve Brezilya'daki 80 Türk vatandaşı, uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilip ardından otobüslerle Tekirdağ'a gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Süleymanpaşa Yurdu'nda tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşların ateşleri ölçüldü ve gerekli sağlık taramaları yapıldı.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinin ardından uygun görülmesi durumunda evlerine gönderileceği belirtildi.

Üvey oğluna işkence yapan zanlı gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.