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Arjantin'de kolluk kuvvetlerine silah kullanma yetkisi verildi

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de kolluk kuvvetlerine, 'diğer araçlar ve yöntemler yetersiz kaldığında' silah kullanma yetkisi verildi.

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Arjantin Resmi Gazetesi'nde yayımlanan düzenlemeye göre, Federal Polis Teşkilatı, Jandarma Teşkilatı, Sahil Güvenlik Teşkilatı ve Havaalanı Koruma Polisi, ekipmanları yetersiz kaldığında silah kullanabilecek.

Düzenlemede, "meşru müdafaa, ölüm ya da ölümcül yaralama gibi durumlarda kişilerin hayatına, fiziksel bütünlüğüne kastedecek bir suçun işlenmesini önlemek için diğer koruma araçları ve yöntemleri yetersiz kaldığında ateşli silahlar kullanılabilecektir." ifadeleri yer aldı.

Arjantin güvenlik güçleri ayrıca, "muhtemel tehlikeli bir durumda otoriteye karşı gelen kişiyi durdurmak ve söz konusu kişinin kaçmasını önlemek" durumunda da silahına başvurabilecek.

"Kolluk kuvvetleri kendisine ateş açılmasını beklememeli"

Ulusal Güvenlik Bakanlığı Kabine Şefi Gerardo Milman, "Kolluk kuvvetlerinin, suçlularla mücadele edebilmesi için önce kendilerine ateş açılmasını beklediği zamanlar oldu. Bu tam anlamıyla saçmalık." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich de katıldığı bir televizyon programında, geçmişteki diktatörlüklerin polisi saf dışı bıraktığına işaret ederek, güvenlik güçlerinin üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmelerini istediklerini ifade etti. 

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