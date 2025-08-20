İSTANBUL 28°C / 18°C
Güncel

Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Çorlu'da araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının vurulan şahsın arkadaşı olduğu ve aralarında yaşanan kavganın ardından saldırıyı düzenlediği iddia edildi.

İHA20 Ağustos 2025 Çarşamba 09:13 - Güncelleme:
Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı ile Adnan Kahveci Caddesi'nin kesiştiği eski Salı Pazarı mevkisinde park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda bulunan M.E.A. (30), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Yaralı M.E.A, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren K.G.D.'yi saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı. K.G.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DAHA ÖNCE ARALARINDA KAVGA ÇIKMIŞ

K.G.D.'nin ifadesine göre M.E.A'nın arkadaşı olduğu ve daha önceden aralarında yaşanan kavga nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

  • silahlı saldırı
  • gözaltı
  • tutuklama

