Arkadaşını bıçakladı, sokak köpeklerinden kaçarken polise yakalandı

DHA 2 Kasım 2021 Salı 10:39 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 10:39

Olay, 24 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Kocaman yanına arkadaşı Bilal Duman'ı da alarak otomobille ormana gitti. Burada içki içerken Bilal Duman, Kocaman'ın kız arkadaşı hakkında konuşunca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Emre Kocaman, arkadaşını 5 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan Duman'ı otomobiliyle Seyhan Devlet Hastanesi'ne yakın bir yerde yol kenarına bırakan Kocaman, bölgeden uzaklaştı. Sağlık görevlilerinin fark edip hastaneye taşıdığı Bilal Duman, ameliyata alındı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocaman'ın peşine düştü. Yaralama olayını gerçekleştirdiği bölgeye gittiği tespit edilen Emre Kocaman'ın aracı, yol kenarında terk edilmiş bulundu. Polis ekipleri çevrede arama yaparken sokak köpeklerinin kovaladığı Kocaman'ı yakaladı.

'ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM' DEDİ, TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Kocaman'ın, emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Kocaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilal Duman'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.