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Arkadaşını boğarak öldürdükten sonra sandığa sakladı, Malatya'da yakalandı

Antalya'da arkadaşı Saadet Tutkanç'ı (57) boğarak öldürdükten sonra sandığa saklayan Vural E. (58), Malatya'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti. Vural E.'nin Antalya'ya getirileceği kaydedildi.

DHA5 Ocak 2022 Çarşamba 14:42 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 14:42
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Malatya'da dün İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Vural E., 17 Aralık günü arkadaşı Saadet Tutkanç'ı Antalya'daki evinde boğarak öldürdüğünü, cesedini de sandığa sakladığını belirterek teslim oldu. Ekipler, Antalya polisine bilgi verdi. Bunun üzerine Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde eve giden polis ekipleri, Saadet Tutkanç'ın cesedini sandıkta buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Saadet Tutkanç'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, Antalya'da toprağa verileceği belirtildi.

Vural E.'nin Antalya'ya getirileceği kaydedildi.

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