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Arkadaşının alacağı yüzünden canından olmuş

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

AA30 Temmuz 2021 Cuma 09:32 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 09:33
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Kosova Mahallesi Şükrü Efendi Sokak'taki bir eve 2 arkadaşıyla alacağını istemeye gelen Veysel Yiğit'in (34), borçlu Bayram T. (36) tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı Bayram T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, maktulün arkadaşları Osman Ç. (48) ve Kamuran K. serbest bırakıldı.

Öte yandan, tabancayla öldürülen Yiğit'in, başka bir arkadaşının alacağı için Bayram T. ile tartıştığı öğrenildi.

- OLAY

Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Şükrü Efendi Sokak'taki bir eve 2 arkadaşıyla alacağını istemeye gelen Veysel Yiğit (34) ile borçlu Bayram T. (36) arasında dün gece saatlerinde tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Bayram T, tabancayla Yiğit'i karnından yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yiğit kurtarılamamış, polis ekipleri Yiğit'in arkadaşları tarafından darbedilen Bayram T. ile maktulün arkadaşları Osman Ç. (48) ve Kamuran K'yi (38) gözaltına almıştı.

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