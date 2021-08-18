İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2021 Çarşamba / 10 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4794
  • EURO
    9,9406
  • ALTIN
    487.373
  • BIST100
    1452.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arkadaşının cami avlusunda yaktığı ateşi söndürürken yanan Emir tedaviye alındı
Güncel

Arkadaşının cami avlusunda yaktığı ateşi söndürürken yanan Emir tedaviye alındı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, arkadaşının cami avlusuna kolonya döküp yaktığı ateşi söndürmek isterken üzerine sıçrayan kolonyanın alevlenmesiyle yanan Emir Genç, Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alındı. Tehlikeli oyun nedeniyle çocuğu uyaran Genç'in kıyafetlerine de arkadaşının etrafa serptiği kolonya sıçradı.

AA18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:39
ABONE OL

Çayırköprü köyünde, yaz tatili kuran kursu için kuzenleriyle yaklaşık 5 gün önce camiye giden 10 yaşındaki Emir Genç, bir arkadaşının cami avlusunun çeşitli yerlerine kolonya döküp çakmakla yaktığını gördü.

Tehlikeli oyun nedeniyle çocuğu uyaran Genç'in kıyafetlerine de arkadaşının etrafa serptiği kolonya sıçradı.

Avludaki ateşi söndürürken kıyafetleri tutuşan ve yüzü ile boynu yanan Genç'in üzerindeki alevler, arkadaşları ve köydekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay sonrası kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Genç, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Halen tedavisi süren ve yaşadığı korkuyu unutamayan Genç, iyileşeceği günü umutla bekliyor.

Emir Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını belirterek, çocukların kolonya ve çakmakla oyun oynamamasını istedi.

Baba Ömer Genç de talihsiz olaya çok üzüldüklerini anlatarak, oğluyla yakından ilgilenen doktorlara ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.