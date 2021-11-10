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Arkadaşının otomobille çarptığı yayayı pompalı tüfekle vurarak yaraladı

Konya'da, Oğuzhan D.'nin kullandığı otomobil, Mustafa Döver'e çarptı. Hafif yaralanan Döver ile sürücü arasında tartışma çıktı. Oğuzhan D.'nin arkadaşı Veli Y., Döver'i pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sonrası 3 kişi, gözaltına alındı.

DHA10 Kasım 2021 Çarşamba 16:11 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:11
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Olay, saat 01.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Minber Sokak'ta meydana geldi. Oğuzhan D. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, sokakta yürüyen Mustafa Döver'e çarptı. Kazada hafif yaralanan Döver ile Oğuzhan D. arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Oğuzhan D.'nin arkadaşı Veli Y., araç içinden aldığı pompalı tüfek ile Döver'e ateş etti. Döver, bacağından yaralanırken, 3 şüpheli de olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Döver, ilk müdahale sonrası ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sırasında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen pompalı tüfek, olay yerine yakın yerde bulundu.

Mustafa Döver'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinden kaçan Oğuzhan D. ve Veli Y. ile arkadaşları Mustafa Ş. polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

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