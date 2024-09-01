Arkadaşının oynadığı tüfek ateş aldı: 1 ölü

Salih Canbolat (17) ve T.E.S. (17), B.E.Y. (17) ile birlikte babası S.Y'nin (43) bekçilik yaptığı Sırıklı köyü yakınlarındaki iş yerine gitti.

T.E.S'nin, S.Y'ye ait ruhsatlı tüfekle oynadığı sırada ateş alan silahtan çıkan mermi, Canbolat'ın başına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Canbolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Canbolat'ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından T.E.S. ve B.E.Y. ile babası S.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.