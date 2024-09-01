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Güncel

Arkadaşının oynadığı tüfek ateş aldı: 1 ölü

Çorum'da arkadaşının oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulan genç hayatını kaybetti.

AA1 Eylül 2024 Pazar 23:50 - Güncelleme:
Arkadaşının oynadığı tüfek ateş aldı: 1 ölü
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Salih Canbolat (17) ve T.E.S. (17), B.E.Y. (17) ile birlikte babası S.Y'nin (43) bekçilik yaptığı Sırıklı köyü yakınlarındaki iş yerine gitti.

T.E.S'nin, S.Y'ye ait ruhsatlı tüfekle oynadığı sırada ateş alan silahtan çıkan mermi, Canbolat'ın başına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Canbolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Canbolat'ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından T.E.S. ve B.E.Y. ile babası S.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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