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Arkadaşları ihbar etti! Evinde cesedine ulaşıldı

Erzincan'da yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sonrası talihsiz adamın cenazesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

AA2 Kasım 2021 Salı 12:37 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 12:37
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İzzetpaşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Yılmaz Mercandağı'nın (46) işe gelmediğini fark eden arkadaşları, kendisine ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

Eve giren sağlık ve polis ekipleri, kanepede hareketsiz yatan Mercandağı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sobadan sızan gazdan zehirlendiği tahmin edilen Mercandağı'nın odasındaki soba borusunun yerinden çıktığı gözlendi.

Cumhuriyet savcısı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sonrası Mercandağı'nın cenazesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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