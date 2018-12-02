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Esenyurt'ta arkadaşlarını 700 liralık borcu için döverek öldüren 2 kişi yakalandı

Esenyurt’ta geçtiğimiz Mart ayında arkadaşlarını 700 liralık borcu için döverek öldüren 2 kişi, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

  • İHA
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Olay, geçtiğimiz 12 Mart tarihinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Vahap Acar, arkadaşları Hikmet Ö. (20) ve Mehmet K.’dan (19) 700 lira borç aldı. Birkaç gün sonra genç, borç aldığı arkadaşlarıyla karşılaştı. Arkadaşlarının verdikleri parayı istediği Acar borcunu ödeyemeyeceğini söyleyince kavga çıktı. Kavgada Acar, şahıslar tarafından dövülerek ağır yaralandı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
 
Polis 7 ay sonra kıskıvrak yakaladı
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şahısların eşkalini belirleyen polis, kimliklerini de tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler Mehmet K. ve Hikmet Ö., Esenyurt’ta dün kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
 

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