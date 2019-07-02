30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6553
  • 6,387
  • 252.635
  • 99.735
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Arkadaşlarıyla metruk binaya çıkıp çekirdek yiyen genç, 9. kattan asansör boşluğuna düştü

Bursa’da çekirdek yemek için arkadaşlarıyla metruk binaya çıkan bir genç, 9. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde 16 yaşındaki T.Ç ve 3 arkadaşı Haşimişcan Caddesi’nde bulunan 12 katlı metruk binaya çekirdek yemek için çıktı. Bir süre metruk binanın çatısında oturarak Bursa manzarası izleyen gençler, aşağıya inmek için harekete geçti. T.Ç. 9'uncu kata indiğinde asansör boşluğunu fark etmeyerek yere çakıldı. T.Ç.'nin 9'unca kattan düştüğünü gören arkadaşları çığlık atarak yardım istedi. Gençlerin bağırma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, koşarak metruk binaya gittiğinde T.Ç.'nin asansör boşluğunda hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredeki vatandaşlarında yardımıyla T.Ç.'yi asansör boşluğundan çıkardı. Ağır yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Polis ekipleri T.Ç. ile birlikte metruk binaya giren 3 gencin olay yerinde ifadesinde, gençlerin çekirdek yemek için binaya girdiklerini ve bir süre 12'inci katta oturduktan sonra aşağıya inmek için harekete geçtiklerini belirledi. Aşağıya inmek için harekete geçen gençler 9'uncu kata geldiğinde T.Ç.'nin asansör boşluğunu fark etmeyerek düştüğünü belirledi.
 
Hastaneye kaldırılan T.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hong Kong´da göstericiler parlamento binasına girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şafak vakti operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Şafak vakti operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Irak, ülkedeki Haşdi Şabi bürolarını kapatacak

Irak, ülkedeki Haşdi Şabi bürolarını kapatacak

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

Dünya devi müjdeyi vermişti... Bir ilimiz daha talip oldu

Dünya devi müjdeyi vermişti... Bir ilimiz daha talip oldu

Bal satışıyla tanınıyordu... Hayatının şokunu yaşadı

Bal satışıyla tanınıyordu... Hayatının şokunu yaşadı

Yer: Botan Çayı! Su seviyesi düşünce ortaya çıktı

Yer: Botan Çayı! Su seviyesi düşünce ortaya çıktı

İzmir'de LPG gemisinde korkutan patlama: 1 ölü

İzmir'de LPG gemisinde korkutan patlama: 1 ölü
 

POPÜLER HABERLER

Hong Kong´da göstericiler parlamento binasına girdi

Hong Kong´da göstericiler parlamento binasına girdi

800 bin kişi ziyaret etti, ARMY-2019...

800 bin kişi ziyaret etti, ARMY-2019...

Dikkat! Günde 5 bardaktan fazlası zarar

Dikkat! Günde 5 bardaktan fazlası zarar

Rami açık oto pazarını sizin için gezdik, işte otomobil fiyatları...

Rami açık oto pazarını sizin için gezdik, işte otomobil fiyatları...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA