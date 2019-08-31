28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.078
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Arkadaşlarıyla şakalaşırken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde aracında arkadaşlarıyla şakalaşırken bir anda kalp krizi geçiren kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, 26 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde aracına binen 48 yaşındaki Gülgün Cantekin, arkadaşları ile şakalaşırken bir anda fenalık geçirdi. Yere düşen Cantekin’i gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Cantekin, hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Cantekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 günlük yaşam savaşına yenik düştü.
 
Hayatını kaybeden Cantekin’in cenazesi morga kaldırıldı. 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Cantekin’in ölümü yakınlarını yasa boğdu.

67 yaşındaki yaşlı kadını bastonuyla böyle dövdüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fatih Terim'i çileden çıkardılar!

Fatih Terim'i çileden çıkardılar!

159 ülkeye ihracatı yapıldı, ülke ekonomisine yüz milyonlarca dolar katkı yaptı

159 ülkeye ihracatı yapıldı, ülke ekonomisine yüz milyonlarca dolar katkı yaptı

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'siber' rehberi! Devlet teyakkuzda

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'siber' rehberi! Devlet teyakkuzda

'Yamyam' kabusları oldu! Tekneyi bile yiyor

'Yamyam' kabusları oldu! Tekneyi bile yiyor

Başkan Erdoğan 'O acayip şeyleri temizleyeceğiz' demişti, ilki bugün söküldü

Başkan Erdoğan 'O acayip şeyleri temizleyeceğiz' demişti, ilki bugün söküldü

Efsaneye büyük ayıp! Miras davasında ortaya çıktı

Efsaneye büyük ayıp! Miras davasında ortaya çıktı

6 ay gece gündüz çalışarak yaptı: 300 bin liraya satıyor

6 ay gece gündüz çalışarak yaptı: 300 bin liraya satıyor

İzmir'de bulundu: Amerikan donanmasına ait!

İzmir'de bulundu: Amerikan donanmasına ait!
 

POPÜLER HABERLER

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

Görürseniz uzak durun! Dünyanın en ölümcül canlıları

Görürseniz uzak durun! Dünyanın en ölümcül canlıları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA