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Armutlu'da kadın ve erkek cesedi bulundu

Yalova'nın Armutlu ilçesinde Çınardere mevkinde birer gün ara ile kadın ve erkek cesedi bulundu. Asılı vaziyette bulunan adamın, sevgilisi olan kadını vurduktan sonra intihar ettiği ileri sürülüyor.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Armutlu ilçesinde, ormanlık bölgeye giden yol üzerinde Çınardere mevkinde terk edilmiş bir araçta Emrah K. (36) isimli kadının cesedi bulundu. Aracın arka koltuğunda bulunan cesedin üzerinin örtüldüğü görüldü. Cesedin uzun süredir burada bulunduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri ve Gemlik Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İki kurşunla kadının sol göğüs bölgesinden vurulduğu öne sürüldü.  
 
Ertesi gün bölgede inceleme yapan emniyet ekipleri, aracın bulunduğu yerin 300 metre ilerisinde derelik alanda ağaca asılı bir erkek cesedi tespit etti. Armutlu Belediyesi tarafından derelik alana yol açıldıktan sonra yapılan incelemede, ağaca bağlı iple adamın asıldığı ve boynunun kırılarak öldüğü belirlendi. Cesedin yanında ise bir adet tabanca bulundu.
 
İki kişinin ölümünün aynı gün gerçekleştiği tahmin edilirken, yapılan araştırmada Rüstem T. (47) ile Emrah K.'nin bir süredir ilişkilerinin olduğu iddia edildi. Kadının daha önce eşinden boşandığı, Rüstem T.'nin ise ailevî ve maddi problemler yaşadığı öne sürüldü. İki ceset Bursa  Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Rüstem T.'nin intihar ettiği yerde bulunan tabanca da balistik inceleme yapılmak üzere kriminale gönderildi. Olayla alakalı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

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