Arnavutköy'de 3 bin 76 aileye eğitim yardımı yapılacak

Arnavutköy Belediyesi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yaptığı eğitim yardımlarının yanı sıra üniversite öğrencilerinin ailelerine de yardımlarda bulunarak eğitime destek sağlıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, İstanbul içi ve dışında eğitim hayatına devam eden 3 bin 76 üniversite öğrencisinin ailesine 3 taksitte bin 800 lira maddi katkıda bulunulacak.

Kampanya çerçevesinde, desteğe hak kazanan ailelerin katılımıyla Arnavutköy Belediyesi Yönetim ve Yaşam Merkezinde Aile Destek Eğitim Programı düzenlendi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, burada yaptığı konuşmada, aile fertlerinin banka hesaplarına aktarılacak eğitimin yardımlarının ilk taksitinin bu ay içinde yatacağını belirtti. Diğer taksitlerin ise mart ve mayıs sonu yatırılacağı bildirildi.

Başka Baltacı, "Bu yıl 3 bin 76 ailemize eğitim yardımı sağlıyoruz. Her bir ailemize bin 800 lira olmak kaydı ile 3 bin 76 ailemiz bu sosyal yardımdan yararlanacak. Yaptığımız bu aile eğitim yardımının çocuklarımıza geleceklerini inşa etmede büyük katkısı olacak." dedi.

Elektronörofizyoloji Bölümü öğrencisi Merve Yılmaz, yapılan yardımların öğrencileri sevindirdiğini ifade etti.

Programda, eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan da davranış şekillerinin çocuklar üzerinde etkisine ilişkin konuşma yaptı.