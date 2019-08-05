Arnavutköy'de ahırda yangın: 10 büyükbaş telef oldu
Arnavutköy'de kurbanlık büyükbaş hayvanların yetiştirildiği ahırda çatıda devam eden kaynak çalışmaları sırasında yangın çıktı.
- DHA
ARNAVUTKÖY'de kurbanlık büyükbaş hayvanların yetiştirildiği ahırda çatıda devam eden kaynak çalışmaları sırasında yangın çıktı. Kısa sürede ahırı saran yangında 10 büyükbaş hayvan yanarak, telef oldu.
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