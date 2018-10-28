Arnavutköy'de asker uğurlamasında polisin uyarılarını dinlemeyen gruba müdahale

Olay, saat 01.00'de sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlamak için sokaklarda tur atan ve trafiği tehlikeye düşüren gençler, polis tarafından durdurularak uyarıldı. Gençler polislerle tartışmaya başladı. Polis ekipleri ve grup arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Tartışma ve arbedenin büyümesi üzerine polis biber gazıyla müdahale ederken, gruptan bazı kişileri gözaltına aldı.