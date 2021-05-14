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Arnavutköy'de bıçaklanarak öldürülen gencin darp görüntüleri ortaya çıktı

Arnavutköy'de bir parkta yaşanan kavganın büyümesi üzerine bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Sait Çakmak'ın öldürülmeden hemen önce saldırıya uğradığı görüntüler ortaya çıktı. Çakmak'ı bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli de gözaltına alındı.

DHA14 Mayıs 2021 Cuma 13:00 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 13:00
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Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki bir parkın hemen yakınında başlayan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde Sait Çakmak yaklaşık 15 kişinin saldırısına uğruyor. Kaçmaya çalışan talihsiz genç görüntülerden dakikalar sonra bir parkın içerisinde bıçaklanarak öldürülüyor.

Hayatını kaybeden Sait Çakmak'ın yakınları, olayın hemen ardından saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin evine saldırmış, içeride şüpheli ve yakınlarının olduğu 20 kişi mahsur kalmıştı. Olayların büyümesi üzerine Arnavutköy'e çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edilmiş, evde bulunan 20 kişi özel harekat polisleri tarafından sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri altında evden çıkarılmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli de gözaltına alınarak, Gayrettepe'deki Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan bıçaklı kavgaya karıştıkları iddia edilen 28 kişi gözaltına alındı. Polis, olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi almaya devam ettiği öğrenildi.

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