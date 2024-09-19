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Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa müebbet hapis

Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldüren Harun Gül, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa müebbet hapis
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İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Harun Gül ile tarafların avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Savunmasında olay günü cinnet geçirdiğini, üç çocuğunun mağdur olduğunu söyleyen Gül, tahliyesini talep etti.

Son sözü sorulan Gül, pişmanlığını dile getirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Gül'ü "boşanma aşamasındaki eşine ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın cinayetten sonraki davranışlarını, ileride suç işlemekten çekinmeyeceği yönünde değerlendiren heyet, cezaya takdiri indirim uygulamadı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Harun Gül'ün "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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