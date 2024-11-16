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Arnavutköy'de dehşet: Eşini defalarca bıçaklayıp kaçtı

Arnavutköy'de bir kadının eşiyle yaşadığı tartışma, kanlı bir saldırıya dönüştü. Defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralanırken, saldırgan koca olay yerinden kaçtı.

IHA16 Kasım 2024 Cumartesi 00:20 - Güncelleme:
Arnavutköy'de dehşet: Eşini defalarca bıçaklayıp kaçtı
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Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Bolluca Mahallesi'nde ikamet eden D.G. isimli kadın ile eşi O.G.'nin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine anne D.G., kocası O.G.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. 20 bıçak yarası alan D.G. evden kaçarak aynı mahallede bulunan aile sağlığı merkezine sığındı. İki çocuk annesi D.G., aile sağlığı merkezi önünde yere yığıldı. Saldırgan koca ise olay yerinde kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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