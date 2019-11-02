Arnavutköy'de fabrika yangını
Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
- AA
Alınan bilgiye göre, Haraçcı Mahallesi'ndeki bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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