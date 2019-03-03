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Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

  • DHA
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Olay, saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi.
 
İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
 
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
 
Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
 
Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

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