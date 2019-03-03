Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.