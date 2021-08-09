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Arnavutköy'de kaybolan kızlardan yeni haber

Arnavutköy'de kaybolan ve dün akşamdan beri aranan 3 kız çocuğunun bulunduğu bildirildi.

AA9 Ağustos 2021 Pazartesi 22:34 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 22:34
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Alınan bilgiye göre çocuklar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne getirilirken, ailelerine de haber verildi.

Hadımköy 2. Etap TOKİ Konutları'nda oturan 15 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş ile 11 yaşındaki kız çocuğu, dün akşam saatlerinde piknik yapacaklarını söyleyerek evlerinden çıkmıştı.

Daha sonra çocuklarının eve gelmemeleri üzerine aramaya çıkan aileler, durumu polise bildirmişti.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, sırt çantalarına kıyafet koyan ve cep telefonlarını yanlarına almayan çocukların evden kaçtıkları belirlenmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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