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Arnavutköy'de korku dolu anlar

ARNAVUTKÖY'de kimliği belirsiz bir kişi ayakkabı fabrikasının önünde bulunan çuvalları ateşe verdi. Alevler kısa sürede çevreye yayıldı. Hızla büyüyen alevler, fabrika sahibine ait aracı sardı.

  • DHA
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Güvenlik kamerasına da yansıyan olay dün akşam 21.30 sıralarında Arnavutköy'de yaşandı. Anadolu Mahallesi Aysuna Sokak'ta bulunan bir ayakkabı fabrikasının giriş kapısı önünde bulunan ve çöpe atılmak üzere kapı önüne bırakıldığı öğrenilen malzemeler kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Kısa sürede alev alan çöpler, fabrika girişinde bulunan ve fabrika sahibi Ferdi Çalgıcı'ya ait aracı sardı. 
 
YANGIN FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
 
İftar saatinin hemen ardından olayda alevleri yoldan geçen bisikletli gençler fark etti. İhbarı üzerine lay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevlerin fabrikaya sıçramasının önüne geçildi. Yangının söndürülmesi ile olay yerine gelen polis ekipleri de yaptığı ilk incelemede fabrikanın güvenlik kamera görüntülerini izledi.  
 
YAKAN KİŞİ GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI
 
Fabrikanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin fabrika önündeki malzemeleri ateşe verdiği fark edildi. Elinde tuttuğu bir el feneri yardımı ile iş yerinin giriş kapısına yaklaşan kişinin eğilerek yerdeki çuvalları yaktığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Fabrika sahibi Ferdi Çalgıcı, "Onlarca işçi kardeşimizi istihdam ediyoruz. Şükürler olsun ki yangın fabrika içine sıçramadı. Yoksa bütün emeğimiz yok olacaktı. Kamera görüntülerini izleyince üzüntümüz daha da arttı. Şu mübarek günde kim, neden böyle bir kundaklama olayını gerçekleştirir anlam veremiyoruz" dedi. Polisin olayı gerçekleştiren kişiyi arıyor.

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