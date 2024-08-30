Arnavutköy'de sokak ortasında dehşet! Husumetlisini öldürdü

Olay, dün Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, husumetlileri ile Mimar Sinan Caddesi'nde karşılaşan Onur Bingöl (23) , kaçmaya başladı. Bingöl'ün kaçtığını gören 3 şüpheliden biri silahla arkasından ateş açtı. Yaralanan Bingöl yere düştü. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen Bingöl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis şüpheliler Adem E., Buğra K. ve Yılmaz G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede Bingöl'ün koştuğu, arkasından gelen bir şüphelinin ateş ettiği görülüyor. Öte yandan Bingöl'ün daha önce polise giderek tehdit edildiğini söyleyerek şikayetçi olduğu öğrenildi.