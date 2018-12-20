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Arnavutluk, İran Büyükelçisini sınır dışı etti

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisi ve iki diplomatın ülkeden sınır dışı edildiğini açıkladı.

  • İHA
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Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisinin ve iki diplomatın "ulusal güvenliğine zarar verdiği için" sınır dışı edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, diplomatların sınır dışı edilme sebebi "diplomatik statülerini ihlal etmeleri" olarak gösterildi.
 
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise, Arnavutluk'un kararını desteklediğini belirterek sosyal medya hesabında, "Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İran terörizme desteğinin tolere edilmeyeceği sinyalini vererek İran'ın Büyükelçisini sınır dışı etti. İran'ın Avrupa ve dünyadaki pervasız davranışları karşısında Başbakan Rama ve Arnavut halkının yanında duruyoruz" ifadelerini kullandı.

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