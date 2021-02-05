Arnavutluk'ta Türk yatırımlarının artmasını istiyorlar

AA 05 Şubat 2021 Cuma 08:09 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 08:09

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama ile ayrı ayrı görüştü.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Meta, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilere ve bu ilişkilerin gelecekte daha da gelişmesi gerektiğini belirterek Türk yatırımlarının Arnavutluk'ta artması konusundaki iş birliğinin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Meta, "İki NATO müttefiki olarak iş birliği deneyimi ve Arnavutluk ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık, güvenlik ve barış için ortak çabaların önemli bir platformu olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Meta ayrıca, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2019'daki depreminin ardından deprem konutlarının ve Fier'deki hastanenin inşası konusundaki taahhütleri için de teşekkür etti.

Görüşmede Şentop'un da Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin daha ileri boyuta taşınmasını gerektiğini söylediği ifade edildi.

İkili ilişkilerin Başbakan Edi Rama'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği son resmi ziyareti sırasında "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğini anımsatan Şentop, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin yapacağı 522 konutun temelinin Aralık 2020'de atıldığını ve anahtar teslimin Ağustos 2021'de yapılacağını kaydetti.

Şentop, Arnavutluk'taki gelişmeleri ve Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci çerçevesinde hayata geçirilen kapsamlı reform çalışmalarını yakından takip ettiğini aktararak Türkiye'nin Arnavutluk'un AB üyeliğini ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk'ta 25 Nisan'da yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

- ŞENTOP-RAMA GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Meta ile görüştükten sonra Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi tarafından kendisi ve heyeti onuruna verilen öğle yemeğine de katılan Şentop, daha sonra Başbakan Rama ile bir araya geldi.

Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşmeye, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve iki ülke heyetleri katıldı.

Şentop, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk milletinin selamlarını iletti.

Balkanlar'ın ve özellikle dost ve kardeş Arnavutluk'un istikrarının Türk dış politikasının önceliklerinden olduğunu söyleyen Şentop, toplam 509 milyon dolarlık ticaret hacmiyle Türkiye'nin Arnavutluk'un en büyük dördüncü ticaret ortağı olduğuna dikkati çekti.

Şentop ve beraberindeki heyet, daha sonra Tiran'daki İskenderbey Meydanı ve meydandaki Osmanlı döneminden kalma Saat Kulesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyon çalışmaları sürdürülen Ethem Bey Camisi'ni de ziyaret etti.

TİKA Tiran Koordinatörü Dr. Emine Gizem Başkan'dan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Şentop, Tiran Kalesi ile komünist döneminde sığınak olarak kullanılan "Bunkart" isimli müzeyi de gezdi.

Temasları kapsamında muhalefetteki Arnavutluk Demokrat Partisi Genel Başkanı Lulzim Başa ile de görüşen Şentop, daha sonra Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.