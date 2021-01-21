İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2021 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3758
  • EURO
    8,9704
  • ALTIN
    443.638
  • BIST100
    1575.11
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arnavutluk'tan Başkan Erdoğan'a jest! Geleneksel şarkı bestelediler
Güncel

Arnavutluk'tan Başkan Erdoğan'a jest! Geleneksel şarkı bestelediler

Arnavutluk'taki çok sesli bir müzik grubu, Başkan Erdoğan için geleneksel şarkı besteledi.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 14:35 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:35
ABONE OL

Şefliğini Guri Rrokaj'ın yaptığı "Gjergj Arianiti Mallakaster" isimli müzik grubu, video paylaşım sitesi YouTube'da da yayımlanan esere "Cumhurbaşkanı Erdoğan için Şarkı" adını verdi.

Eserde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk'a yönelik katkısından ve açık desteğinden söz edilirken, Laç ve Kurbin şehirlerinde inşa edilen deprem konutları ile Fier'de inşa edilecek hastaneye de yer verildi.

"Ey toprak, tüm dünyaya yayılan güzel haberim var." ifadeleriyle başlayan şarkının sözleri şöyle devam ediyor:

"Erdoğan söyledi, Arnavutluk'a yardım edeceğini. Türk devleti ve Ankara, Arnavutluk'a sevgisini gösterdi. Ananın evladına yaptığı gibi yanında oldu. Türkiye hilalinin gölgesinde, analar bir daha doğurmaz Erdoğan'ı. Sözünün adamı dönmez sözünden, Arnavut halkının kaderi. Laç'ta temellerinden örnek bir mahalle inşa ediyor. Fier'de hastane yapacak, tüm vilayetin kullanımı için."

Müzik grubu, şarkının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir ömür de diledi.

Çok sesli geleneksel şarkılar, Arnavutluk'ta özellikle güney şehirlerine has bir müzik türü olarak biliniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.