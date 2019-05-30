28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0223
  • 6,7163
  • 247.232
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Arpaçay Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Erçetin Altay, bayram öncesi yardıma muhtaç bir aileye malzeme götürdüğü evde, köpeğin saldırısına uğradı. Başkan Altay, kolundan ve omzundan yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, dün saat 18.00 sıralarında belediyeden çıkıp, özel arabasıyla Yalınçayır Mahallesi´nde oturan yardıma muhtaç bir aileye, yardım malzemesi götürdü. Başkan Altay, malzemeleri aileye teslim etmek için mahalle sakinleriyle birlikte evin bahçesine girdi. Bu sırada, burada bağlı kopek, zincirini koparıp Altay'a saldırdı. Köpek, kendisini korumaya çalışan Erçetin Altay'ın kolunu ısırdı. Başkan Altay, mahallelinin müdahalesiyle kurtuldu. Kolundan ve omzundan yaralanan Erçetin Altay, Arpaçay Devlet Hastanesi´ne götürdü. Burada tedavisi yapılan başkan Altay, tetanos ve kuduz aşısı oldu. Taburcu edilen Başkan Altay, evinde dinlenmeye çekildi.
 
Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Başkan Erçetin Altay, "Yardım malzemelerini vermek için mahalle sakinleriyle birlikte evin bahçesine girdiğimizde köpek bir anda üstüme saldırdı. Ne yapacağımı şaşırıp, kaldım. Hemen yüzümü korumaya çalıştım. Baktım köpek hırçınlaşmış ben de kafasını tutmaya çalıştım. Ayağımla itmeye çalıştığımda ise dengemi kaybedip düştüm. Ben yere düşünce köpekte üstüme çullandı. Adeta beni parçalamaya çalıştı. Aile fertleri ve mahalleli köpeği güçlükle uzaklaştırdı. Şükür, ucuz atlattım" dedi.

Bakan Soylu: Binali Abi yaparım dedi mi yapar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hükümeti kuramayan Netanyahu Liberman'ı hedef aldı

Hükümeti kuramayan Netanyahu Liberman'ı hedef aldı

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

'İran'a uyguladığımız yaptırımlar işe yarıyor'

'İran'a uyguladığımız yaptırımlar işe yarıyor'

Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti

ABD'nin yer aldığı çalıştaya boykot: Katılmayacağız

ABD'nin yer aldığı çalıştaya boykot: Katılmayacağız

Nefes kesen o anlar

Nefes kesen o anlar

Huawei, ABD'ye dava açtı

Huawei, ABD'ye dava açtı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı
 

POPÜLER HABERLER

PKK üslerinin vurulması bölgesel kaynaklarca böyle görüntülendi

PKK üslerinin vurulması bölgesel kaynaklarca böyle görüntülendi

Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Yeni iPhone'un kamerası böyle gözükecek

Yeni iPhone'un kamerası böyle gözükecek

Çalışmalar başladı! İşte son hali...

Çalışmalar başladı! İşte son hali...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA