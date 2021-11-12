Art arda ikinci yangın! 2 gün önce söndürülmüştü, yeniden başladı

DHA 12 Kasım 2021 Cuma 09:22 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 09:22

Yüksekova'ya bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ile Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda 2 gün önce çıkan ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın, dün akşam yeniden başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler, alanın bataklık olması nedeniyle müdahale edemedi. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alınırken, jandarma da çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Nehil Sazlığı'nın yandığını söyleyen Nevzat Alter, "Kış mevsimini yaşıyoruz. Yüksekova'nın can damarı olan Nehil Sazlığı cayır cayır yanıyor. Birileri kasıtlı olarak onlarca canlının yaşamış olduğu Nehil Sazlığı'nı bilerek yakıyor" dedi.