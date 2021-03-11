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Güncel

Artan vakalar nedeniyle Rize'de 1 köy karantinaya alındı

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

DHA11 Mart 2021 Perşembe 14:59 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 14:59
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Rize Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ardeşen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 11 Mart 2021 tarihli ve 6 sayılı kararı ile Covid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Köprüköy köyünde 11 Mart 2021 tarihi, saat 16.00'dan itibaren karantina uygulamasının başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

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