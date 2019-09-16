'Artık bizi hiçbir tehdit yıldıramaz'
Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelere bir aile daha katıldı ve sayı 34’e yükseldi. Evlatları dağa kaçırılan annelere seslenen aileler, “Gelin her gün öleceğinize bir gün ölün. Gelin bize destek verin” dedi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak, 3 Eylül’de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Evlat nöbetindeki annelere bir aile daha katıldı ve sayı 34’e yükseldi.
5 YIL ÖNCE KAÇIRDILAR
Terör örgütü tarafından 5 yıl önce 19 yaşındayken kaçırılan oğlu İbrahim Coşkun için oturma eylemine katılan baba Mehmet Emin Coşkun, oğlunun Muğla’da üniversite okurken dağa kaçırıldığını söyledi. Muğla’dan tanımadığı bir kişi tarafından arandığını ve oğlunun iki kişi tarafından terör örgütüne götürülmek üzere kaçırıldığını bilgisinin verilmesi üzerine hemen oraya gittiğini işaret eden Coşkun, polis yaptığı araştırmada kendisi ankesörlü telefonla arandığının tespit edildiğini aktardı. Coşkun, oğlunu bulmak üzere önce Şanlıurfa’ya daha sonra Diyarbakır’a gittiğini belirterek, “5 yıldır haber alamıyorum. PKK’yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın. Millet perişan, oturma eylemine devam edeceğim. Bunları lanetliyoruz. Allah belalarını versin” dedi.
SÖZLÜ SALDIRIYORLAR
4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine katılan baba Süleyman Aydın, önünde oturma eylemi yaptıkları HDP il binasında partililerin kendilerine sözlü saldırıda bulunduğunu belirtti. ‘Bizim acımız bize yetiyor, bunun üstüne bize böyle mi yapacaksınız? Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz, nereye kadar? Yeter artık, kanımızı kuruttunuz. Çocuğumu 15 yaşına kadar fakirlikle yetiştirdim, sizin için mi yetiştirdim? Kendi çocuklarınızı götürün, milletvekillerinin çocuklarını götürün’ diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nereye kadar sizden korkacağız? Cumhuriyet Savcılığına anne ve babalar olarak hepimiz suç duyurusunda bulunduk. Bizim çocuklarımızın sorumlusu bunlar olduğu için suç duyurusunda bulunduk. Biz ilk gün, ‘Her gün öleceğimize bir gün ölürüz.’ dedik. Biz buradayız hiçbir yere gitmiyoruz. Dün burada bir kadına saldırdılar, bizi tehdit ediyorlar, bize laf söylüyorlar. Biz durmuşuz, kendileri durmuyorlar.”
NİÇİN BURADAYIZ?
Aydın, 13 gündür oturma eylemini sürdürdüklerini anlatarak, “HDP İl Başkanlığı olarak bize ‘buyur’ dediler mi, ‘Gelin bakalım ne derdiniz var’ diyerek bir sorunumuzu çözdüler mi? ‘Diyarbakır halkı olarak niye buraya gelmişsiniz, gelin konuşalım’ diye sordular mı? Ben senin nasıl Kürt vatandaşınım, niye beni dikkate almıyorsun? Sana oy verdiğimde Kürt’tüm, şimdi çocuğum için gelmişim Kürt değil miyim? Bu Allah’tan reva mıdır, böyle yapıyorsunuz.?” diye konuştu.
GELİN BİZE KATILIN
HDP’ye oy verdiklerini ifade eden Aydın, “Biz halk olarak size bir çözüm süreci verdik. 2015 yılında size oy vermedik mi? Hepimiz size oy verdik ama siz bunu çocuklarımızı kaçırarak değerlendirdiniz. Sur’dan 3 bin 500’e yakın çocuk gitti. Evlatları dağa kaçırılan ailelere de sesleniyorum. Gelin her gün öleceğinize bir gün ölün. Gelin bize destek verin. Bunlardan nereye kadar korkacaksınız?” ifadelerini kullandı.
Yeter artık, bu zulmü gariban insanların üstünden kaldırsınlar
Terör örgütü tarafından 2016’da kandırılarak dağa kaçırılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Faruk için Bitlis’in Güroymak ilçesinden oturma eylemine katılan baba Fadıl Kılıç, oğlunun Ahlat ilçesinde meslek yüksekokulunda okuduğunu, Bitlis merkeze geçiş yapmak istediğini söyledi. Oğlunun bir sabah geçiş işlemleri için evden çıktığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını bildiren Kılıç, oğlunun ardından eşinin evlat acısına dayamayarak vefat ettiğini belirtti.
O YOL KÖTÜ YOL
Kılıç, şöyle konuştu: “Peşine düştük, çocuğu dağa kaçırmışlar diye öğrendik. Sağ mı ölü mü bilmiyorum. Bunlar zulmediyor. İsrail bunu yapmaz. Dünya benim sesimi duysun, kötü bir yoldur. Dinimizden uzaklaştırdıkları gençlerimizi hüsrana götürdüler. Bütün bu ailelere dönüp baksınlar. Selahattin Demirtaş ve HDP önderliği yapan kişilerin oğulları yüksek okullarda okuyor. Yurt dışında tur atıyor. Gariban çocukları dağın başında öldürüyorlar. Yeter artık, bu zulmü gariban insanların üstünden kaldırsınlar. Benim oğlumu ve diğer ailelerin çocuklarını geri göndersinler. Yeter, bu zulmün sonu gelsin. Oğluma da sesleniyorum, eve gelsin. O yol kötü bir yoldur, katil yoludur, din yolu değil. Hep çocuklarımızı dinden uzaklaştırmışlar.”
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