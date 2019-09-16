'Artık bizi hiçbir tehdit yıldıramaz'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak, 3 Eylül’de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Evlat nöbetindeki annelere bir aile daha katıldı ve sayı 34’e yükseldi.

5 YIL ÖNCE KAÇIRDILAR

Terör örgütü tarafından 5 yıl önce 19 yaşındayken kaçırılan oğlu İbrahim Coşkun için oturma eylemine katılan baba Mehmet Emin Coşkun, oğlunun Muğla’da üniversite okurken dağa kaçırıldığını söyledi. Muğla’dan tanımadığı bir kişi tarafından arandığını ve oğlunun iki kişi tarafından terör örgütüne götürülmek üzere kaçırıldığını bilgisinin verilmesi üzerine hemen oraya gittiğini işaret eden Coşkun, polis yaptığı araştırmada kendisi ankesörlü telefonla arandığının tespit edildiğini aktardı. Coşkun, oğlunu bulmak üzere önce Şanlıurfa’ya daha sonra Diyarbakır’a gittiğini belirterek, “5 yıldır haber alamıyorum. PKK’yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın. Millet perişan, oturma eylemine devam edeceğim. Bunları lanetliyoruz. Allah belalarını versin” dedi.

SÖZLÜ SALDIRIYORLAR

4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine katılan baba Süleyman Aydın, önünde oturma eylemi yaptıkları HDP il binasında partililerin kendilerine sözlü saldırıda bulunduğunu belirtti. ‘Bizim acımız bize yetiyor, bunun üstüne bize böyle mi yapacaksınız? Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz, nereye kadar? Yeter artık, kanımızı kuruttunuz. Çocuğumu 15 yaşına kadar fakirlikle yetiştirdim, sizin için mi yetiştirdim? Kendi çocuklarınızı götürün, milletvekillerinin çocuklarını götürün’ diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nereye kadar sizden korkacağız? Cumhuriyet Savcılığına anne ve babalar olarak hepimiz suç duyurusunda bulunduk. Bizim çocuklarımızın sorumlusu bunlar olduğu için suç duyurusunda bulunduk. Biz ilk gün, ‘Her gün öleceğimize bir gün ölürüz.’ dedik. Biz buradayız hiçbir yere gitmiyoruz. Dün burada bir kadına saldırdılar, bizi tehdit ediyorlar, bize laf söylüyorlar. Biz durmuşuz, kendileri durmuyorlar.”

NİÇİN BURADAYIZ?

Aydın, 13 gündür oturma eylemini sürdürdüklerini anlatarak, “HDP İl Başkanlığı olarak bize ‘buyur’ dediler mi, ‘Gelin bakalım ne derdiniz var’ diyerek bir sorunumuzu çözdüler mi? ‘Diyarbakır halkı olarak niye buraya gelmişsiniz, gelin konuşalım’ diye sordular mı? Ben senin nasıl Kürt vatandaşınım, niye beni dikkate almıyorsun? Sana oy verdiğimde Kürt’tüm, şimdi çocuğum için gelmişim Kürt değil miyim? Bu Allah’tan reva mıdır, böyle yapıyorsunuz.?” diye konuştu.