Artık e-Devlet'ten yapılacak! Seyir izin belgesi elektronik ortama taşındı

Uraloğlu yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğünce devreye alınan yeni sistemi değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu belgede, Türk bayraklı deniz turizmi araçları ile yurt dışından gelen veya Türkiye'de kışlayan yabancı bayraklı deniz taşıtlarının araç, personel, yolcu ve seferle ilgili beyan ve işlemlerinin yer aldığını, ayrıca bu belgenin, taşıtların liman seferi dışında yapacakları yolculuğa müsaade edildiğini gösteren liman çıkış belgesi yerine geçtiğini ifade etti.

Deniz ve turizm araçları için SİBS'yi güncelleyerek tamamen dijital ortama taşıdıklarını ve gemi acenteleri ile tekne sahiplerinin kullanımına sunduklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Belge, kağıt ortamında farklı bakanlıklarca fiziki onay ile düzenlenirken, 12 Temmuz 2024 itibarıyla teknelerin izin ve bilgilerinin yer aldığı SİBS'yi güncelleyerek yeni sistemi devreye aldık. Güncellenen yeni sistemle, vatandaşların sahip oldukları deniz turizm araçları için, gemi acentelerinin ise tüm tekneler için izin belgesi işlemlerini, e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek kendilerinin yapmalarına imkan sağladık."

Uraloğlu, yeni sistemle tekne sahibi değişikliği durumunda gerekli bilgi güncellemelerinin elektronik ortamda hızlı bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıdıklarını ve böylece bürokratik süreci hızlandırdıklarını bildirdi.

HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Uraloğlu, kullanıcıların ihtiyaçlarına hızlı ve etkili şekilde cevap vererek genel hizmet kalitesinin artırılmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Diğer bir yeniliğin, belge ücretinin sistem üzerinden oluşturulan ödeme koduyla ödenebilmesi ve ödeme çevrim içi sistemde göründüğünden ilave makbuz beyanına gerek bulunmaması olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Online ödeme sistemi ile belge ve harç eşleştiğinden herhangi bir vergi kaybı da olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulamanın, dijital ortama taşınmasıyla devlet kurumlarında evrak işlerinin azaldığına dikkati çeken Uraloğlu, sistemin ilgili tüm devlet kurumlarıyla koordineli çalıştığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, bilgilendirme mesajları ve kullanım videolarına erişimin tüm kullanıcılar için mümkün olduğunu belirterek, 2023'te 60 bine yakın seyir izin belgesi düzenlendiğini, yeni sistemin devreye girmesinin ardından geçen sürede ise bu sayının 12 bin 405 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.