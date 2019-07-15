Artık hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak

Türkiye, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında FETÖ belâsından kurtulmak hiç olmadığı kadar kararlı bir döneme girdi. Hiçbir siyasî aktörün mücadele etmeye cesaret edemeyeceği istihbarat uzantılı, bütün demokratik kazanımları istismar eden cemaat görünümlü örgütün ve “bürokratik uzantılarının” tasfiyesinin yine Türkiye’nin demokratik kazanımları uğruna yoğun mesai harcayan, özgürlüklerin önündeki en büyük engelleri kararlılıkla kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a nasip olması biraz da cilve-i Rabbanî olsa gerek. Artık Türkiye’de hiçbir şeyin 15 Temmuz öncesi gibi olmayacağı kesin. Siyasetteki normalleşme, toplumsal uzlaşı ve bütünleşme sürecinin başladığı yeni bir evreye girmiş bulunuyoruz. Farklılıkların birbirini özümsediği, ortak paydanın millî ve manevî değerler olduğu, milliliğin ve yerliliğin öneminin yeniden kavranacağı gelecek adına ümit veren bir süreç bu. Yalnız dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta daha var; ABD ve Batı’nın Türkiye’ye yönelik örtülü yahut doğrudan tehdit ve baskıları artarak devam edeceğe benziyor. Batı medyasında darbe sonrası tersine dönen yayın politikaları geleceğe dönük ipuçları veriyor.

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