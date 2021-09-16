''Artık kuzeyde egemen bir Türk devletinin olması şarttır''

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 11:17 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:17

Cumhurbaşkanı Tatar, 18 Eylül Cumartesi günü ABD'nin New York kentinde başlayacak temaslar ile Kıbrıs konusundaki pozisyonlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ekibi, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer ile New York'a gideceklerini belirten Tatar, Türk tarafının bir yıldır resmi olarak, Türkiye'nin desteğiyle, savundukları "egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm" modelindeki siyaseti ortaya koymaya devam edeceklerini söyledi.

Tatar, "Cenevre'den sonra (27-29 Nisan'da yapılan gayriresmi Kıbrıs konferansı) bizim pozisyonumuzda (Kıbrıs'ta iki devletli çözüm) herhangi değişiklik olmadığını New York'ta da söyleyeceğiz. Benim Cenevre'de sunduğum 6 maddelik önerinin, özellikle egemen eşitlik temelinde, uluslararası eşit statümüzün sağlanması konusunda ısrarcıyız. Burada verilen milli bir mücadeledir, herhangi bir değişiklik söz konusu olamaz." dedi.

Kıbrıs'ta iki ayrı ve eşit halkın olduğunu ve yıllardır federal temelde yürütülen müzakerelerden hiçbir netice alınamadığını kaydeden Tatar, "Kıbrıs'ta artık egemen eşitliğe, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğiyle ancak bir anlaşma mümkün olabilir." diye konuştu.

Tatar, güneydeki "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin bir "Kıbrıs Rum Cumhuriyeti"ne dönüştüğünün altını çizen, KKTC ile Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin iş birliği yapabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Ada'da artık meseleyi üniter bir yapıya götürecek, tek egemenlikle çoğunluğun azınlığı yöneteceği bir pozisyona asla müsaade edemeyiz. Benim siyasetim Türkiye ile tamamıyla uyum içerisinde bu görüşmeleri yapmaya bağlıdır, benim farkım budur." dedi.

Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler ve uluslararası güçlerin bölgede pozisyon alma ısrarlarına dikkati çeken Tatar, Türkiye ve KKTC'nin bölgedeki hak ve menfaatlerinden geri adam atmayacağını söyledi.

- "BEN DİYALOGDAN HİÇBİR ZAMAN KAÇMADIM"

Tatar, "Bu milli dava (Kıbrıs) hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türk halkınındır. Davamız müşterektir, değerlerimiz ortaktır. En kötü günümüzde Türkiye yanımızdaydı, evlatlarını gönderdi ve şehit oldular. Bu müşterek davanın değerlendirilmesinde Türkiye'nin düşündükleri de Kıbrıs Türk halkının geleceği de önemlidir. Artık Kıbrıs'ta, kuzeyde egemen bir Türk devletinin olması şarttır ve kaçınılmazdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"Ben diyalogdan hiçbir zaman kaçmadım. Sadece resmi bir görüşme sürecinin başlangıcı olacak intibah vermekten kaçınıyoruz. Pozisyonumuz Cenevre'de ortaya koyduğumuz 6 maddelik öneride yer almaktadır. Eğer bu gayriresmi görüşmeler, resmi görüşmelere dönüşecekse bizim egemen eşitliğimizin ve uluslararası eşit statümüzün kabul edilmesi gerekmektedir. Bunun için de bir Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı gerekmektedir. O da hala olmadığı için ve (taraflar arasında) ortak zemin bulunmadığı için resmi görüşmelere başlamayı kabul edilemeyeceğini zaten söyledik. Ancak gayriresmi olarak herhangi bir toplantıda bulunmanın herhangi bir sakıncası olmaz."

New York'ta BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra farklı ülkelerin devlet başkanları, başbakanları ve yöneticileriyle görüşme yapabileceğini söyleyen Tatar, Kıbrıs meselesindeki pozisyonlarını diğer ülkelerin temsilcilerine de anlatacağını ifade etti.

Tatar, New York'ta Yeni Türkevi Binası'nın açılışına katılacağını da belirterek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in "1960 Anayasası'na geri dönelim" önerisine de değinerek bu açıklamayı samimi bulmadığını ve Rumların hala "Kıbrıs'ı Yunanistan'a nasıl bağlarız" diye düşündüğünü, törenlerde bu emellerini dile getirdiklerini söyledi.

- "KİMSE BİZDEN KIBRISLI TÜRKLERİN DEVLETİ OLAN KKTC'Yİ ORTADAN KALDIRMAMIZI BEKLEYEMEZ"

İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine (GKRY) akredite Yüksek Komiseri Stephen Lillie'nin Kathimerini gazetesine verdiği demeçte kullandığı, "İngiltere'nin girişimlerinin Anastasiadis'in desantralize federasyon fikriyle uyumlu olduğu" yönündeki ifadeleri de yorumlayan Tatar, şunları söyledi:

"Bizim gündemimizde böyle bir plan (Kıbrıs'ta desantralize federasyon) yok. Bizimle böyle bir plan resmi olarak da görüşülmemiştir, zaten görüşmeyiz de. Bizim pozisyonumuz açık ve nettir. Buradaki müzakere ekibim ve Dışişleri Bakanım ile sürekli Ankara ile istişare içerisindeyiz, meseleleri değerlendiriyoruz. Hiçbir zaman ileride bizleri Türkiye'den koparabilecek, bağlarımızı geriye götürecek bir anlaşmaya asla onay vermem. Benim hep ısrarım, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet modelidir. Bunun varyasyonları ve detayları olabilir ama esas itibarıyla egemen eşitlik ve yan yana yaşayan iki devletin iş birliğidir. Kıbrıs'ta zaten iki ayrı devlet vardır. Kimse bizden Kıbrıslı Türklerin devleti olan KKTC'yi ortadan kaldırmamızı bekleyemez, bu her zaman olacaktır."

Tatar, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin yanı sıra Rum lider Anastasiadis'in yer aldığı 3'lü gayriresmi bir görüşmenin de olabileceğini sözlerine ekledi.