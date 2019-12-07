Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEM-DER) “Sıfır Atık” projesine destek sağlamak amacıyla düzenlediği “Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı”nı ziyaret etti. Erdoğan, “Sizin eskiniz başkasının yenisi olsun” temasıyla TOGEM-DER’in Üsküdar’daki merkezinde kurulan ve binlerce ürünün satışa sunulduğu pazarı gezdi. Oyuncaklardan kıyafete, mobilyadan antika eşyalara kadar yaklaşık 9 bin ürünün yer aldığı stantlardaki eserleri inceleyen Erdoğan, ürünlerle ilgili bilgi aldı. Emine Erdoğan’a ziyaretinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Üsküdar’da TOGEM-DER’in merkezinde kurulan dönüşüm pazarını ziyaret eden Emine Erdoğan, ürünleri tek tek inceledi. Erdoğan, engelli bir çocukla da yakından ilgilendi.

GELENEKSEL HALE GELSİN

Emine Erdoğan, hayatın her alanında sıfır atığı yaşam biçimi yapacak ürünleri görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Dönüşüm Pazarı’nın, insanların evlerinde artık kullanmadığı ya da başka insanlara faydalı olmak için bağışladığı, hayırseverlere hayır yapma imkanı tanıyacak tabloların, hatların, sanat eserlerinin yer aldığı bir hayır çarşısı olduğunu belirten Bilal Erdoğan ise şunları kaydetti: “İnşallah bu geleneksel hale gelir. Buraya gelmedeki maksat buradan bir şeyler almak ve mümkünse aldığınızın üzerine de TOGEM-DER’e bağış yapmak. Sıfır atık konusunda Hanımefendinin çok büyük gayreti var. Sıfır atık sadece evimizdeki kağıt, plastik gibi eşyaları dönüşüme göndermek değil. Sıfır atık, evimizden eşyayı mümkün olduğunca atık olarak değil, kullanılacak şekilde göndermek. Evinizdeki eşyayı başka bir insanın evine kullanılacak şekilde ulaştırırsanız, sıfır atık seferberliğine gerçek anlamda katkı sağlamanıza vesile olur.” Pazarda TOGEM-DER’in yenilediği mobilyaların yanı sıra tablolar, kıyafetler, çantalar, ayakkabılar ile el dokuması ipek halılar ve hat tabloları gibi değerli parçalar yer aldı. Etkinlikten elde edilen gelir “Sıfır Atık” projesinin toplum genelinde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahipleri için kullanılacak. Yaklaşık 3 bin kişinin ziyaret ettiği Dönüşüm Pazarı, bugün saat 20.00’ye kadar geri dönüşüme destek vermek isteyen misafirlerini ağırlayacak.