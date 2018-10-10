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Artvin merkezli FETÖ operasyonunda 13 muvazzaf asker gözaltına alındı

Artvin merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 13 muvazzaf askerin gözaltına alındığı bildirildi.

  • AA
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Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Artvin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "ardışık arama yöntemi" ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen askeri personele yönelik Artvin merkezli İzmir, Ankara, İstanbul, Kilis, Çanakkale, Isparta, Hakkari, Hatay, Malatya, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Diyarbakır’da operasyon düzenlendi.

Örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan 3’ü subay, 10'u ise astsubay 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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