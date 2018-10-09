Artvin'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Artvin'de, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şavşat-Artvin karayolunun Pırnallı köyü mevkisinde, şüpheliler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 10'u Pakistan, 13'ü Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı, minibüs şoförü K.O (42) ile düzensiz göçmenleri taşıyan araca öncülük eden B.K (33) ve C.Ç'yi (33) gözaltına aldı.
Kontrolde, düzensiz göçmenlerin pasaportlarının olmadığı, yol izin ve seyahat belgelerinin de sahte olduğu tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi. Gözaltına alınan K.O, B.K. ile C.Ş hakkında, göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.
Minibüs şoförü K.O, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Artvin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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