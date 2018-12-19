Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Artvin'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

Artvin'in Borçka ilçesinde, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Borçka-Hopa kara yolu Cankurtaran Tüneli girişinde şüpheli kişiler olduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Cankurtaran Tüneli bölgesine giden ekipler, 21'i Afganistan, 17'si Pakistan ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yapılan kontrollerde, düzensiz göçmenlerin pasaportlarının olmadığı, yol izin ve seyahat belgelerinin de sahte olduğu tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Meteoroloji uyardı... Sağanak yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı... Sağanak yağmur ve kar geliyor

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA