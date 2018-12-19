Artvin'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

Borçka-Hopa kara yolu Cankurtaran Tüneli girişinde şüpheli kişiler olduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Cankurtaran Tüneli bölgesine giden ekipler, 21'i Afganistan, 17'si Pakistan ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yapılan kontrollerde, düzensiz göçmenlerin pasaportlarının olmadığı, yol izin ve seyahat belgelerinin de sahte olduğu tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.