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Artvin'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Artvin'de bazı işyerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

IHA15 Şubat 2022 Salı 17:11 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 17:11
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Alınan bilgiye göre, Artvin Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından Borçka-Artvin karayolu üzerindeki bir iş yeri ile Artvin-Ardahan karayolu üzerindeki bir firmanın deposundan çeşitli malzemeler çalınması üzerine ilgili suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak üzere araştırma ve teknik takip yapan ekipler, 2 araç ile birlikte hırsızlık suçlarını işlediklerini tespit ettikleri A.Y (28), R.Y (42), T.Y (42) ile H.Ş.'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, A.Y ve H.Ş çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. R.Y ve T.Y ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Hırsızlık olaylarında ele geçirilen malzemeler ise işyeri sahiplerine teslim edildi.

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