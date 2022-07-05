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Artvin'de jandarmadan kaçakçılara baskın

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 505 paket gümrük kaçağı sigara ile 17 litre içki ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahısların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

IHA5 Temmuz 2022 Salı 10:41 - Güncelleme:
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Kemalpaşa ilçesi Sarp Sınır Kapısı mevkiinde yol kontrol devriyesi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen Gürcistan uyruklu AA. (20 ile G.K. (22) isimli şahısların adli makamlardan alınan arama kararı ile üzerlerinde ve çantalarında arama yaptı.

Aramada yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen çeşitli markalarda 505 paket sigara ile 17 litre içki ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahısların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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