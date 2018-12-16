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Artvin'de çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Artvin Merkez Camisi meydanında, E.Ş. ile Nihat ve kardeşi Telat Okumuş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, E.Ş. tabancayla Nihat Okumuş'u başından ve göğsünden, Telat Okumuş'u ise karnından vurarak yaraladı.

Yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nihat Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Zanlı E.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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