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  • Artvin'de tefecilik baskını: 6 kişi gözaltına alındı
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Artvin'de tefecilik baskını: 6 kişi gözaltına alındı

Artvin'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada, 241 senet, 31 çek, 42 boş senet, 4 ajanda, 1 POS makinesi, 1 bilgisayar, 7,65 milimetre çapında el yapımı tabanca ile 27 fişek ele geçirdi.

AA11 Mart 2021 Perşembe 14:19 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 14:19
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Borçka ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada, 241 senet, 31 çek, 42 boş senet, 4 ajanda, 1 POS makinesi, 1 bilgisayar, 7,65 milimetre çapında el yapımı tabanca ile 27 fişek ele geçirdi.

Operasyonda, N.G, S.G, M.G, Z.G, Y.K. ve R.G. "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve tefecilik" suçlarından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.G, S.G, M.G, Z.G. ve Y.K. tutuklandı, R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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