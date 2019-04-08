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Artvin'in Borçka ilçesinde ayı saldırıları köylüleri isyan ettirdi

Artvin'in Borçka ilçesinde üç gün arayla iki ayı saldırı meydana geldi. Ayıyla karşı karşıya gelen köylüyü köpekleri kurtarırken, bir diğer ayı saldırısı ise üç gün sonra bal kovanlarına gerçekleşti. Arıcı saldırı sonrası beddua etmekle yetindi.

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Artvin'in Borçka ilçesi Başköy köyünde yaşayan Metin Akgül (34), evinin yakınındaki bahçesinde fındık fidanını diktiği sırada ayının saldırısına uğradı. Ayı pençesiyle yanağından yaralanan Akgül'ü köpekleri kurtardı. Köpeklerden korkan ayı kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralı adama çevredekiler yardım etti. Yüzünden yaralanan Akgül, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
 
Öte yandan ilçenin Çermik Köyünde aç kalan ayılar köye inerek arı kovanlarını parçaladı. Köyünde üçer gün arayla meydana gelen olayda ayıların saldırısına uğrayan Helim Kaplan adlı vatandaşa ait 12 arı kovanı zarar gördü. İki gün öncede köye inen ayılar ilk etapta 4 kovan ve ikinci gecede 7 kovana zarar verdi.
 
Olayla ilgili açıklama yapan Helim Kaplan, uzun yıllardır arıcılık yaptığını belirterek, "Merakla başladım bu işe. Kendi imkanlarımla geliştirmeye çalıştım iki ayrı yerde kovanlarım vardı. İki gün önce gece ayılar kovanlarıma saldırdı, 12 kovanım kırıldı. İçerisindeki balları yediler ve arıları telef ettiler" dedi.
 
Saldırgan ayılara karşı ne yapacaklarını bilmediklerini nasıl mücadele edecekleri konusunda çaresiz olduklarını belirten köylüler, "Ayılar köye inip hem bize hem de kovanlarımıza saldırıyor ve zarar veriyor ancak biz hiç bir şey yapamıyoruz. Ayıları vurmak yasak. Bizim tarafımızdan alınacak bir önlem yok. Devlet bu soruna çözüm bulmalı ya bizim malımız korunacak ya da biz malımızı kendimiz koruyacağız” ifadelerini kullandılar.
 
Arıcı ayı saldırısı sonrası görüntüleri cep telefonuna kaydederek ayıya “Allah canınızı alsın. Gavuroğlu gavurlar, ne yaptı bu arılar size Allah belanı versin” diyerek beddua etti.  

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